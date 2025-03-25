TFF'den Halil Umut Meler durumu hakkında açıklama

İrlanda, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bulgaristan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, ikinci yarı sahaya çıkamamıştı.

Mücadelenin 37. dakikasında sakatlık yaşayan Meler, tedavisinin ardından sahaya geri dönmüştü. Ancak deneyimli hakem, ikinci yarıda yerini Mehmet Türkmen'e bıraktı.

TFF'den Halil Umut Meler'in sakatlığına dair açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş maçında sakatlık yaşamıştır. Karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı ve batma hissi yaşayan Meler, yürümekte zorlanınca maça devam edememiş ve görevini 2025 yılında FIFA hakem kadrosuna katılan dördüncü hakem Mehmet Türkmen'e devretmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Halil Umut Meler'e yapılacak tetkiklerin ardından tedavisine başlanacağı belirtildi.