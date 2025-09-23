Türkiye Futbol Federasyonu, 6 haftada yaşananlardan sonra dün hararetli bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Trabzonspor ile Gaziantep arasında oynanan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler'in tartışmalı kararı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu sıcak gelişme sonrası İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığında toplanan yönetim kurulu, 37 yaşındaki hakemin düdüğünü asma kararı aldı. Alınan bu karar, tecrübeli isme de iletildi. Hakemlik kariyerine 2009'da başlayan deneyimli düdük, ilk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıktı. Arda Kardeşler, 2015-16 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev yapıyordu. Yaşanan hakem hatalarından sonra özellikle Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dört büyüklerin tepkisini çekti. TFF, Gündoğdu'dan savunmasını talep etti. Gündoğdu ile yapılan görüşmeden sonra TFF, "MHK Başkanımız çalışmalarına devam etmektedir ve haberler asılsızdır" açıklamasını yaptı... 3 yıllık sözleşme imzalanan ve 2021-22 sezonunda da 6 ay Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Gündoğdu, ilk görevinde 8 Mart 'Hakem Operasyonu'nu yapan isim olmuştu. Öte yandan yabancı VAR konusuyla ilgili bir karar çıkması bekleniyor...

NE OLMUŞTU?

Hakem Arda Kardeşler, Trabzon-G.Antep maçının ikinci yarısında Bordo-Mavililer hızlı bir atağa kalkarken Augusto'nun oyunu başlatması için düdüğü çaldı. Topla buluşan Visca ceza sahasına giderken Kardeşler bu kez topun ileriden kullanıldığı gerekçesiyle yeniden düdüğü çalarak atağı kesti.