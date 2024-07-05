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Spor

Skandal karar! UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza

UEFA, Bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. TFF ve milli futbolcu Demiral, cezanın kaldırılması için CAS'a başvurdu. UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maç cezanın, futbolun bağımsızlığına müdahale olduğunu söyledi. İşte detaylar...

AA5 Temmuz 2024 Cuma 13:37 - Güncelleme:
Skandal karar! UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza
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UEFA Disiplin Kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a iki maçtan men cezası verildiği belirtildi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonunun karara itirazla ilgili çalışma yaptığı öğrenildi.

Karar değişmediği takdirde Merih Demiral, çeyrek finaldeki Hollanda ve milli takımın tur atlaması durumunda yarı final maçında oynayamayacak.

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