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Spor

TFF'den Kayserispor'a puan silme cezası!

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan silme cezası verdi.

30 Kasım 2023 Perşembe 21:59 - Güncelleme:
TFF'den Kayserispor'a puan silme cezası!
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, puan silme cezası verdi.

Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan silme cezası verdi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Trendyol Süper Lig'den; Bıtexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ve Vavacars Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'den; Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor A.Ş., TEKSÜT Bandırmaspor, Tuzlaspor A.Ş. ve Ümraniyespor, TFF 2. Lig'den; Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Bitexen Van Spor FK, Düzce Cam Düzcespor, Esenler Erokspor, Etimesgut Belediyespor, Denizlispor, GMG Kastamonuspor, Hes İlaç Afyonspor Kulübü, İnegölspor, İskenderunspor A.Ş., Isparta 32 Spor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Bld. Gençlik Ve Spor, Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Serik Belediyespor, Somaspor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig' den Mondihome Kayserispor, Trendyol 1. Lig'den Altay, Bitexen Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle, 2023-2024 sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 64'ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 6'sı UEFA Lisansı aldı."

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