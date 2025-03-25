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Spor

TFF'den Kayserispor'un başvurusuna olumsuz cevap

Kayserispor Kulübü'nün, Hatayspor maçının tarihinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru kabul görmedi.

IHA25 Mart 2025 Salı 10:18 - Güncelleme:
TFF'den Kayserispor'un başvurusuna olumsuz cevap
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü oynanacak Kayserispor - Hatayspor maçının tarihinin değiştirilmesi için sarı-kırmızılı kulübün yaptığı başvuruyu reddetti.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın tarih değişikliği ile ilgili olarak, "Taraftarımızın desteğine en çok ihtiyacımızın olduğu haftalarda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüzün maç planlaması hakkında yapmış olduğu bu kararı değiştirmesini ve ligin en kritik haftalarında rakiplerimizle eşit şartlarda aynı saatlerde mücadele etmek için saat değişikliği talebimizin ve resmi müracaatımızın değerlendirilmesini istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

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