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Spor

TFF'den Kayserispor'un itirazına ret

Tahkim Kurulu, Süper Lig'den düşen Kayserispor'un 2025-26 sezonunda liglerin tesciline ilişkin itirazını reddetti.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
TFF'den Kayserispor'un itirazına ret
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trendyol Süper Lig'den düşen Kayserispor'un 2025-26 sezonunda liglerin tesciline ilişkin itirazını reddetti.

Federasyonun açıklamasına göre kurul, Kayserispor'un 2025-26 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince TFF Yönetim Kurulu'nun tescil kararına itirazını inceledi.

Kurul, müzakere neticesinde TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı için Kayserispor'un itirazını reddetti.

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