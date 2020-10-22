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Spor

TFF'den 'koronavirüs' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, bir üst klasman hakem ile bir klasman yardımcı hakemin rutin Covid-19 PCR test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

IHA22 Ekim 2020 Perşembe 12:35 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:35
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman ve bir klasman yardımcı hakemin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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