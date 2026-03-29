  TFF'den Lucescu'ya geçmiş olsun mesajı
Spor

TFF'den Lucescu'ya geçmiş olsun mesajı

TFF, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu'nun sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Yapılan paylaşımda deneyimli teknik adama geçmiş olsun dilekleri iletildi.

HABER MERKEZİ29 Mart 2026 Pazar 19:18 - Güncelleme:
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü ve Türk futbolunun yakından tanıdığı Mircea Lucescu'dan gelen sağlık haberi endişe yarattı. TFF, Mircea Lucescu'ya geçmiş olsun mesajı yayınladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Romanya Millî Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, Slovakya ile oynanacak özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Durumunu yakından takip ettiğimiz A Millî Takım eski teknik direktörümüzün sağlık durumu stabil olup hastanedeki tedavisi devam etmektedir.

Türk futboluna gerek kulüp gerekse Millî Takım düzeyinde büyük katkılarda bulunmuş olan Mircea Lucescu'ya ve Romanya Futbol Federasyonu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rumen teknik adamın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

