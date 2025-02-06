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Spor

TFF'den Mert Günok ve Boluspor taraftarına fair play ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ayın fair play ödülünü Boluspor taraftarı ile birlikte Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok'a verdi.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
TFF'den Mert Günok ve Boluspor taraftarına fair play ödülü
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Ocak ayı fair play ödülünü Boluspor taraftarı ile Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok'a verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde ev sahibi takım taraftarının anlamlı hareketinin ödüle layık görüldüğü aktarıldı.

Bolusporlu taraftarlar, Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların isimlerini siyah pankartlara yazarak maç öncesinde anma töreni düzenlemişti.

Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok ise siyah-beyazlı takımın İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi maç sonrasında taraftarların oyuncuları tribüne çağırmasına, "Bugün sevinmek yok, sadece alkış var." diye karşılık vermesi nedeniyle ödüle layık görüldü.

  • Fair Play Ödülü
  • Boluspor Taraftarı
  • Mert Günok

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