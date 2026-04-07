7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  • TFF'den Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı
TFF'den Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu'nun vefatı sonrası yayımladığı mesajda büyük üzüntü duyulduğunu belirtti.

AA7 Nisan 2026 Salı 22:15 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın ve Romanya Milli Takımının eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtir; ailesine, yakınlarına, Romanya Futbol Federasyonu ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine başsağlığı dileriz. Sayın Mircea Lucescu'nun Türk futboluna gerek milli takım gerekse kulüp düzeyinde yapmış olduğu katkılar hiçbir zaman unutulmayacak ve daima övgüyle anılacaktır."

  • lucescu
  • vefat

