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Spor

TFF'den resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ilk haftası 8-11 Ağustos tarihlerinde başlayacağını duyurdu. İşte detaylar...

IHA11 Mart 2025 Salı 16:45 - Güncelleme:
TFF'den resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi
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Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, 3. Lig de 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detayların ise daha sonra ilan edileceği belirtildi.

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