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Spor

TFF'den resmi açıklama! İşte dev derbinin oynanacağı tarih

Türkiye Futbol Federasyonu, Süepr Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı.

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 18:13 - Güncelleme:
TFF'den resmi açıklama! İşte dev derbinin oynanacağı tarih
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TFF, Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maç programlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 25. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir." denildi.

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