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Spor

TFF'den resmi açıklama! İşte transfer tescil dönemi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.

Haber Merkezi8 Mayıs 2025 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
TFF'den resmi açıklama! İşte transfer tescil dönemi tarihleri
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer ve tescil dönemlerini açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" denildi.

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