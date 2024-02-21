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Spor

TFF'den resmi açıklama! Süper Kupa nedeniyle fikstür kaydırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, 7 Nisan'da oynanacağı açıklanan Süper Kupa maçı nedeniyle Süper Lig fikstürünün bir hafta kaydırıldığını açıkladı.

IHA21 Şubat 2024 Çarşamba 21:35 - Güncelleme:
TFF'den resmi açıklama! Süper Kupa nedeniyle fikstür kaydırıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 Nisan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinden dolayı 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle; Trendyol Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına, Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir" denildi.

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