26 Kasım 2025 Çarşamba
TFF'den resmi açıklama! Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadığını açıkladı.

26 Kasım 2025 Çarşamba 18:34
TFF'den resmi açıklama! Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı
ABONE OL

TFF Tahkim Kurulu'ndan açıklama geldi. Galatasaray oyuncusu Eren Elmalı'ya verilen ceza onandı.

İşte ilgili açıklama;

"Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın PFDK'nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/659 - K.2025-2026/736 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."

Popüler Haberler
