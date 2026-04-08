TFF'den şampiyon Galatasaray Daikin'e tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nı başarısından dolayı kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "2026 CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalya ekibi Reale Mutua Fenera'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan ve kadın voleybolunda Türkiye'yi kulüpler düzeyindeki 26. uluslararası kupasına ulaştıran temsilcimiz Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nı içtenlikle kutlarız. Bu prestijli organizasyonu tarihinde ilk kez zirvede tamamlayarak ülkemize yaşattığı büyük gurur için temsilcimize teşekkür eder, gelecek sezonlarda da üstün başarılarının devamını dileriz." denildi.