Spor

TFF'den şampiyon VakıfBank'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 23:21
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Voleybolda Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde iki temsilcimizi buluşturan maçta Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 7. kez şampiyon olan VakıfBank'ı içtenlikle kutlarız. İstanbul'da düzenlenen organizasyonun finalinde VakıfBank ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit'i de turnuva boyunca sergilediği başarılı performanstan dolayı tebrik ederiz."

