Spor

TFF'den Sepp Piontek için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 85 yaşında hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'un eski teknik direktörü Sepp Piontek için taziye mesajı yayımladı.

AA19 Şubat 2026 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
TFF'den Sepp Piontek için taziye mesajı
ABONE OL

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda Alman teknik direktörün, 1990-1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nın başında olduğu hatırlatılarak "Ay-yıldızlıların uluslararası futbol sahnesindeki yükselişine giden yolda ilk adımların atılmasında büyük emekleri olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Piontek'in vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, yakınları ile Almanya Futbol Federasyonu ve Danimarka Futbol Federasyonuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Danimarka Milli Takımı'ndaki görevinden 1990 yılında ayrılıp A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sepp Piontek, ay-yıldızlılarla çıktığı 27 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik,15 yenilgi yaşadı.

