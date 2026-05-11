TFF'den sosyal medyadaki Milli Takım aday kadro paylaşımlarına yalanlama

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada dolaşıma sokulan A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadro paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün akşam saatlerinde A Millî Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız."