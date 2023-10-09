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Spor

TFF'den Suudi Arabistan'ın 2034 adaylığına destek

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası ev sahipliği adaylığını desteklediğini açıkladı.

9 Ekim 2023 Pazartesi 21:12 - Güncelleme:
TFF'den Suudi Arabistan'ın 2034 adaylığına destek
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Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası yaptığı ev sahipliği başvurusunun desteklediğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşılıyor, bu girişimi kararlılıkla desteklediğimizi açıklıyoruz.

Suudi Arabistan, son yıllarda futbola yaptığı yatırımlarla dünya futbolunda bir güç merkezi olarak ortaya çıkmış ve tanınmış uluslararası futbol yıldızlarının mücadele ettiği ulusal bir lig oluşturmuştur.

Uluslararası müsabakaları organize etme konusundaki başarılı geçmişini millî takımının Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'ndaki akılda kalıcı performansıyla birleştiren Suudi Arabistan, yetenekli ve misafirperver bir ev sahibi ülke olarak kendisini sağlam bir şekilde kanıtlamıştır.

TFF, Suudi Arabistan'ın bu zorlu ve prestijli mücadelesi için gereken uzmanlığa ve tutkuya sahip olduğuna inanmaktadır."

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