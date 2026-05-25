25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
TFF'den tescil kararı! Süper Lig'e yükselen 3 takım resmileşti

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonuna ilişkin Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig sonuçlarını resmen tescil etti. Buna göre Trabzonspor Türkiye Kupası şampiyonu olarak tescil edilirken, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselişi de resmiyet kazandı.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 21:20 - Güncelleme:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor Kulübünün Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tesciline, 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig puan cetvelinin tesciline, Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler ve play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Arca Çorum FK takımlarının Trendyol Süper Lig'e yükseltilmelerine karar verilmiştir." denildi.

Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Serikspor, Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor takımlarının Nesine 2. Lig'e düşürülmelerinin de tescil edildiği belirtildi.

