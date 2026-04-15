İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7434
  • EURO
    52,8481
  • ALTIN
    6965.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

TFF'den Thorsten Fink'e 3 maç men

PFDK, Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'e 4. hakeme yönelik fiili müdahalesi nedeniyle 3 maç men ve 80 bin lira para cezası verdi.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2026 Çarşamba 01:08
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'e 3 müsabakadan men cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fink'e, 4. hakeme yönelik fiili müdahalesi nedeniyle 3 müsabakadan men ve 80 bin lira para cezasına karar verildi.

Kurul ayrıca Galatasaray Kulübü'ne toplam 1 milyon 460 bin lira para cezası kararı aldı. Göztepe ile oynanan erteleme maçında sarı-kırmızılı kulübe taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 1 milyon 240 bin, saha olayları gerekçesiyle de 220 bin lira para cezası uygulanacak.

Açıklamada, Göztepe, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Samsunspor taraftarlarına da bilet cezası verildiği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaldırımdaki 2 öğrenciyi ezdi geçti! Cani sürücünün kaçışı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.