İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

TFF'den Trabzonspor'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.

IHA23 Mayıs 2026 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
TFF'den Trabzonspor'a tebrik
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Trabzonspor'u, yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan final müsabakasında rakibi Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 64. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u kutlar; başarılarından ötürü Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Trabzonspor camiasını tebrik ederiz.

Finale kadar yükselme başarısı gösteren TÜMOSAN Konyaspor'u da turnuva boyunca sergiledikleri performanstan dolayı kutlarız."

ÖNERİLEN VİDEO

Panik anları güvenlik kamerasında! Depremin yeni görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.