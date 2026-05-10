  • TFF'den Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe'ye tebrik
TFF'den Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe'ye tebrik

TFF, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev için tebrik mesajı yayımladı.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 17:44 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin bitimine 2 hafta kala Prolift Giresun Sanayispor'u 7-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bugün oynanan 28. hafta müsabakalarının ardından Fenerbahçe arsaVev, sezonun bitmesine 2 hafta kala ligi lider olarak tamamlamayı garantileyerek 2025-2026 sezonunun şampiyonu olmuştur. Başarılarından ötürü Fenerbahçe Başkanı Sayın Steven Sadettin Saran'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Fenerbahçe camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde başarılar dileriz."

  • Fenerbahçe arsaVev
  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Ehliyeti kaptırdı, polise yakalandı! Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

