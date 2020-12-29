DHA 29 Aralık 2020 Salı 17:36 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 17:36

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1'inci Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group ile 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, beIN Media Group, 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarını TFF'ye yatırdı. TFF'nin kulüplerin hakedişlerini yarın itibarıyla hesaplarına yatıracağı ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır. 17 Kasım’daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı Federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hakedişleri yarın itibarı ile hesaplarına yatırılacaktır." ifadelerine yer verildi.