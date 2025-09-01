İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

TFF'den yeni karar! Küme düşme kuralı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trendyol 1. Lig'den düşen ve Nesine 2. Lig'den çıkan takım sayılarında değişikliğe gitti.

1 Eylül 2025 Pazartesi 18:10
TFF'den yeni karar! Küme düşme kuralı değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trendyol 1. Lig'den düşen ve Nesine 2. Lig'den çıkan takım sayılarında değişikliğe gitti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 1. ve 2. Lig kulüplerinin görüşleri neticesinde 2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan Trendyol 1. Lig'den düşen takım sayısı 5'ten 4'e düşürülürken 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen takım sayısı ise 3'ten 4'e çıkarıldı.

Yükselecek olan 4 takımdan 2'si doğrudan, 2'si ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecek.

Statülerde yapılan değişiklik sonrası Trendyol 1. Lig gelecek sezon 18 yerine 20, Nesine 2. Lig ise 38 yerine 36 takımdan oluşacak.

  • TFF Yönetim Kurulu
  • Trendyol 1. Lig
  • Nesine 2. Lig

