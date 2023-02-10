TFF'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği'yle gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerle ilgili sözlerine başlayan Mehmet Büyükekşi, "Yıkımın ne kadar büyük olduğu her geçen gün ortaya çıkıyor. İçimiz yanıyor. Söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Hayatını kaybedenler için dua ediyoruz. Yaralı kurtulan vatandaşlarımız için acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig'de de maçların 3-4 Mart'ta başlayacağını aktaran Büyükekşi, "Dün Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'yla bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün de 1. Lig Kulüpler Birliği'yle görüşme yaptık. Spor Toto 1. Lig maçlarının da 3-4 Mart'ta başlaması kararı aldık. Eyüpspor'un bir erteleme maçı var, onu birkaç gün önce oynatma konusunda mutabık kaldık." açıklamasında bulundu.

Adanaspor'un da ligden çekilmek istediğini belirten Mehmet Büyükekşi şunları söyledi, "Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor. O konuda mutabık kaldık. Adanaspor da depremden dolayı ligden çekilmek istiyor. Bu konuyu bize yazılı olarak iletecekler. Sonrasında yönetim kurulu olarak karar vereceğiz. 1. Lig'den kaç takımımız düşecek, kaç takımın dondurulacağının kararı vereceğiz."

Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralında da bu sezon için değişikliğe gidileceğini ifade ederek, "Transfer konusunda yönetim kurulu kararı aldık. Ligden çekilme kararı alan takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların havuzda olması şartıyla gerek Süper Lig gerek de 1. Lig'deki takımların transfer etmesi halinde +1 olarak oynaması için izin vereceğiz. Bu sezon özel olarak yabancı kuralı haricinde olacaklar. Böylece o takımlara yardımcı olmaya çalışacağız. Onların mali durumları da bizim için çok önemli." dedi.

2. ve 3. Lig takımlarının durumu için de salı günü yapılacak toplantını ardından karar verileceği belirtildi.