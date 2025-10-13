İSTANBUL 21°C / 12°C
  • TFF'nin açıklamasının ardından cevap gecikmedi! Milli takımda Berke Özer depremi
Spor

TFF'nin açıklamasının ardından cevap gecikmedi! Milli takımda Berke Özer depremi

Türkiye Futbol Federasyonu, kaleci Berke Özer'nin takımdan izinsiz kamptan ayrıldığını duyurdu. TFF açıklamasından kısa bir süre sonra ise Berke Özer bir açıklama yayımladı. İşte detaylar...

AKŞAM13 Ekim 2025 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
TFF'nin açıklamasının ardından cevap gecikmedi! Milli takımda Berke Özer depremi
ABONE OL

TFF, milli kaleci Berke Özer'in, BulgaristanTürkiye maçında kadroya alınmamasını gerekçe göstererek izinsiz şekilde kamptan ayrıldığını ve Muhammed Şengezer'in kadroya dahil edildiğini duyurdu: "İstanbul'a dönüşte kendi isteğiyle, izinsiz olarak ayrılmıştır. Milli formayı taşımanın sorumluluğu her şeyin üzerindedir. Dünya Kupası yolunda bu davranışın kabul edilmesi mümkün değildir."

Berke ise şu cevabı verdi: "Ağrılarımı söyleyerek kampa dahil oldum. Kadroyu gördüğümde yaptığımız konuşmaların ve sonrasındaki açıklamaların oyuncu kazanmaya yönelik olmadığını anladım. İzin dahilinde kamptan ayrıldım. Bu forma için her zaman fedakarlığa hazırım."

