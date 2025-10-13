TFF, milli kaleci Berke Özer'in, BulgaristanTürkiye maçında kadroya alınmamasını gerekçe göstererek izinsiz şekilde kamptan ayrıldığını ve Muhammed Şengezer'in kadroya dahil edildiğini duyurdu: "İstanbul'a dönüşte kendi isteğiyle, izinsiz olarak ayrılmıştır. Milli formayı taşımanın sorumluluğu her şeyin üzerindedir. Dünya Kupası yolunda bu davranışın kabul edilmesi mümkün değildir."

Berke ise şu cevabı verdi: "Ağrılarımı söyleyerek kampa dahil oldum. Kadroyu gördüğümde yaptığımız konuşmaların ve sonrasındaki açıklamaların oyuncu kazanmaya yönelik olmadığını anladım. İzin dahilinde kamptan ayrıldım. Bu forma için her zaman fedakarlığa hazırım."