24 yıl sonra gidilen Dünya Kupası'na 180 dakikada veda eden Türkiye'de en çok tartışılan isim Teknik Direktör Vincenzo Montella oldu. İtalyan çalıştırıcının turnuvada uyguladığı forvetsiz sistem ve maç sonlarındaki açıklamaları büyük tepkilere neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yaptığı açıklamalarda Montella'nın arkasında olduğunu net olarak ifade etti. Ancak buna rağmen İtalyan çalıştırıcının durumunun henüz netleşmediği iddia ediliyor. İlk yapılacak yönetim kurulu toplantısında bu konunun tamamen masaya yatırılacağı belirtilirken, Montella'nın görevde kalma olasılığının yüzde 50 olduğu gelen haberler arasında. İtalyan çalıştırıcının ay-yıldızlılarla olan sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında sona eriyor. TFF cephesi ise bu konu ile ilgili şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor.