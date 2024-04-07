TFF'nin seçim kararına bir tepki de Galatasaray'dan!

Galatasaray SK Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da seçimli genel kurula gitmesine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Morova'nın açıklamaları;

"Bizim istifa davetimiz vaktiyle yerine getirilmiş olsaydı bugünkü rezaletler bu kadar yaşanmazdı herhalde. Bugün oynayacağımız rakibimiz ve diğer kulüplerin çoğunluğu bizim çağrımızı resmen destekleselerdi keşke de bu kaos ortamı oluşmasaydı.

'GEÇ OLMASI, HİÇ OLMAMASINDAN İYİDİR'

Ama, "geç olması hiç olmamasından iyidir" diyelim ve bu sefer umalım ki bütün kulüplerin ortak ve itiraz edemeyeceği bir aday ile kurullar seçilsin, Türk futbolu üstündeki kara bulutlar dağılsın.

Kulübümüzün resmi görüşünü başkanımız ve futbol şube yetkilileri bildirecektir, bekleyelim lütfen."