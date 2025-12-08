İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5758
  • EURO
    49,5918
  • ALTIN
    5738.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF'ye açık çağrı! Beşiktaş'tan sert tepki
Spor

TFF'ye açık çağrı! Beşiktaş'tan sert tepki

Gaziantep FK maçındaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Beşiktaş, VAR yönetimini hedef alarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelttiği sorulara cevap istedi. Siyah-beyazlılar, Türk futbolu için acil adım atılması gerektiğini vurguladı.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 23:31 - Güncelleme:
TFF'ye açık çağrı! Beşiktaş'tan sert tepki
ABONE OL

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının ardından bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir.

Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva'nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir.

Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır.

Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" demişti.

Sayın Hacıosmanoğlu'na soruyoruz;

Köpeksiz köy bulanlar kim?

Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim?

"Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım" dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız?

"Gerekeni yapacağım" dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?

Hacıosmanoğlu'nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.