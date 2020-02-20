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Spor

'TFF'yi, MHK'yi baskı altına almaya çalışıyor'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısıyla ilgili konuştu.

20 Şubat 2020 Perşembe14:35 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 14:35

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü yaptığı basın toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI...

2 saati dinlediğim zaman aklımda kalan şu; Pazar günü derbi maçı var, ben o maçtaki hakemi nasıl etkilerim? Mağdur durumda olduğumu kamuoyuna nasıl anlatırım? Hakemi nasıl baskı altına alırım, TFF'yi nasıl baskı altına alırım? Benim, Ali Koç'un basın toplantısından anladığım bu. Bir maçı kazanmak için, TFF'yi ve yönetim kurulu üyelerini zan altında bırakarak, tüm hakem camiasını zan altında bırakarak ne elde edebilirsiniz? Ben o hakemin bizim maçımızda bilinçli olarak hata yapmasını asla istemem, dilemem, bizden uzak olsun.

Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşmak kimseye fayda sağlamaz. Kadıköy'de hakemin kafasına cisim atıldı, maçı ertelemediler, bu olay bile hakemleri kaç yıl geriye attı, düşünün! Türk milleti adildir, siz de bu hasetleriniz için Türk milletinin adilliğini yok etmeye çalışamazsınız.

(Sporx)

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