TGF Başkanı Taha Akgül: Edindiğimiz tecrübelerle daha da iyi olacağız

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, jenerasyon farkından dolayı güreş camiası olarak geçiş süreci içinde yer aldıklarını söyleyerek, "Bir sporcu eğitip yukarılara çıkarmak kolay şey değil. Kısa vadede katılım sağlayacağımız organizasyonlarda alınacak sonuçlar belli. Edindiğimiz tecrübelerle daha da iyi olacağız" dedi.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası, Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde devam ediyor. Türkiye de organizasyonda 3 ayrı kategoride 10'ar sporcu ile boy gösteriyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, bu önemli turnuva hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"EDİNDİĞİMİZ TECRÜBELERLE DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"

Zor bir şampiyona olacağını dile getirerek sözlerine başlayan Taha Akgül, "Buraya gelmeden önce bizleri zor bir şampiyonanın beklediğini söylemiştik. Genç bir ekiple katılım sağladığımız, jenerasyon değişikliğinin olduğunu dile getirmiştik. Güreş camiası da bunu çok iyi biliyor. Serbest kategoride 5 sporcumuz ilk kez büyükler kategorisinde maç yaptılar. Bu sebeple tecrübesizler. Ama burada çok iyi mücadele ettiler. Sporcularımıza yenilseler bile onlara yakışır şekilde ve mücadele ederek yenilmelerini, yaptıkları müsabakaların gelecek vadetmesi gerektiğini söyledim. Ekibimizde gelecek vadeden sporcularımız olduğunu görüyorum. Bize moral veriyor. Onların yanı sıra bir de olimpik rezerv kadromuz mevcut. Bu kadroda yer alan sporcularımızı, yurt dışı kamplarımızdan ayırmayacağız. Ne kadar turnuvaya katılırsak tecrübe kazanmak açısından bizim için o kadar iyi. Bu turnuvaların hepsi birer aşama. Biz de buralara gelirken aşamalardan geçtik. Edindiğimiz tecrübelerle daha da iyi olacağız. Serbest güreşlerde maalesef madalya alamadık. Umarım kadın ve grekoromen kategorilerinde madalya alırız. Çocuklarımızın gelişim sürecindeyiz. Umarım zamanla daha da iyi olacaklar. Fakat bu sürecin biraz sancılı olacağını tüm camiamız biliyor" diye konuştu.

"BİR SPORCU EĞİTİP YUKARILARA ÇIKARMAK KOLAY ŞEY DEĞİL"

Jenerasyon farkından dolayı geçiş sürecinde olduklarının altını çizen Başkan Akgül, "Ben 12 yaşında spora başladım, 26 yaşında olimpiyat şampiyonu oldum. Aradan tam 14 yıl geçtikten sonra başarıya ulaştım. Bir sporcu eğitip yukarılara çıkarmak kolay şey değil. Kısa vadede katılım sağlayacağımız organizasyonlarda alınacak sonuçlar belli. Bunu seçimden önce de dile getirmiştim. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımıza da bu durumu açıkladım. Kısa sürede başarı sağlayamayabileceğimizi, Anadolu'yu karış karış gezdiğimizi kendisine arz ettim. Anlayışla karşılayarak, tesis ve sponsorluk konusunda destekleyeceklerini ilettiler. Bizleri dinleyip anlayış gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"AĞIR SIKLETE AYRICA ÖNEM VERECEĞİZ"

Kısa vadede başarının ağır sıklet klasmanından geçtiğini belirten Başkan Taha Akgül, "Madalyaya giden en kısa yol ağır sıkletten geçiyor. O yüzden ağır sıklete çok önem vermemiz gerekiyor. Ülkemizde yağlı güreşte birçok başpehlivanımız var. Orada çok ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyelin minderde olduğu takdirde bizim dünya şampiyonu olmamamız içten bile değil. Bu sebeple ağır sıklete ayrıca önem vereceğiz. Antrenörlerimizle bunun planlamasını yaptık" ifadelerini kullandı.

"BİZE ZORLANDIĞI ZAMAN GERİ VİTES YAPMAYACAK ÇOCUKLAR LAZIM"

Başkan Taha Akgül, Anadolu'nun her köşesinde altyapı için çalışmalar yürüttüklerini de söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Üzülerek söylüyorum ki ne özel sektörde ne de kurumlarımızdan kimse arayıp da güreş için şunları yapalım demiyor. Bu sebeple belediyeler ve valilikleri ziyaret ediyorum birçok şehirde. Güreş için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Her ili kendi sınırlarında değerlendirerek hareket ediyoruz. Van Valimiz Ozan Balcı sağ olsun bize Güreş Eğitim Merkezi sözü verdi. Şu an proje aşamasında. Biz orayı doğunun merkezi yapacağız. Hakkari'nin, Şırnak'ın, Kars'ın çocuklarını bu merkezde yetiştirmeyi planlıyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde daha çok grekoromene ilgi olduğu için burayı grekoromen güreşin merkezi yapacağız. Bize zorlandığı zaman geri vites yapmayacak çocuklar lazım. Bu sebeple Anadolu'ya özellikle de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya daha fazla eğilim göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.

"RIZA KAYAALP'İN CEZASINDA İNDİRİM ALMA DURUMUMUZ VAR"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in aldığı 4 yıllık men cezasında indirim alma durumunun oluştuğunu da aktaran Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Feyzullah Aktürk yağlı güreşte iyi bir sezon geçirdi. O benim kardeşim, her şeyim. Kararına saygı duyuyoruz ama hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz. İnşallah önceliğini mindere verir. Önümüzde Avrupa şampiyonası var. Umarım oraya gelecektir. Bu turnuvaya iyi hazırlanarak katılım sağlasaydı, dünya şampiyonu olacak kapasitesinin olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sporcumuzdan bu organizasyonda yaralanamadık. Avrupa şampiyonumuz Süleyman Karadeniz dönüyor, cezası bitti. Rıza Kayaalp'in durumu önümüzdeki süreçte belli olacak. Mahkememiz iyi geçti. Cezasında indirim alma durumumuz var. CAS'tan haber bekliyoruz. Bu isimlere ek olarak sakatlıktan dönecek birçok sporcumuz var. Takımımızın ivmesinin ve gücünün daha da artacağını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.