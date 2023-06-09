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Spor

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. ayağı Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun üçüncü ayağı, 10-11 Haziran tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

9 Haziran 2023 Cuma 20:50 - Güncelleme:
TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. ayağı Ankara'da gerçekleştirilecek
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Regnum Golf & Country Club Ankara'da gerçekleştirilecek TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 3. Ayak müsabakasında A kategorisinde mücadele edecek Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Country Bodrum Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Regnum Golf Country Ankara Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü sporcularının bulunduğu 9 takımdan 70 oyuncu sahaya çıkacak.

Oynanan ayaklar sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım Tur şampiyonu olacak.

Şubat ve Mayıs aylarında oynanan iki ayağın sonunda A kategorisinin Genel Klasman tablosuna göre; Taurus Golf Kulübü toplamda 30 puanla birinci, Regnum Golf Country Bodrum Kulübü ile Klassis Golf Kulübü toplamda 28'er puanla ikinciliği paylaşıyor.

  • TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu
  • Ankara

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