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Spor

Thanasis Antetokounmpo, Bucks'ta devam edecek

Milwaukee Bucks, takımın MVP ismi Giannis Antetokounmpo'nun ağabeyi Thanasis Antetokounmpo'nun Bucks'ta kalacağını duyurdu.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:29 - Güncelleme:
Thanasis Antetokounmpo, Bucks'ta devam edecek
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Milwaukee Bucks, takımın MVP ismi Giannis Antetokounmpo'nun ağabeyi Thanasis Antetokounmpo'nun Bucks'ta kalacağını duyurdu.

Bucks, Milwaukee'de beşinci sezonunda forma giyecek olan Antetokounmpo ile yeniden sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

31 yaşındaki Antetokounmpo, geçtiğimiz sezon Bucks için 37 maça çıkmış ve ortalama 5.6 dakika sahada kalarak 1.4 sayı ortalaması tutturmuştu. Son dört sezonda Bucks için 162 maça çıkan Thanasis, 11 kez ilk beş başlamıştı.

Thanasis, NBA kariyerine 2015-16 sezonunda, kendisini 2014 NBA Draftı'nda 51. sıradan seçen New York Knicks ile iki maç oynayarak başlamıştı. İspanya ve Yunanistan'da üç sezon oynadıktan sonra Antetokounmpo, 2019-20 sezonu öncesinde Bucks ile sözleşme imzalamıştı.

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