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Spor

Thiago Alcantara Liverpool'da! İşte bonservis bedeli

Premier Lig ekiplerinden son şampiyon Liverpool İspanyol futbolcu Thiago Alcantara'yı transfer ettiğini duyurdu. İngiliz basını, Liverpool'un yıldız isim ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve Bayern Münih'e 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini iddia etti.

AA18 Eylül 2020 Cuma 18:45 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 18:45
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bayern Münih'te forma giyen İspanyol futbolcu Thiago Alcantara'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Liverpool kadrosuna dahil olmaktan heyecan duyduğunu belirten Thiago, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum ve burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

2013 yılında Bayern Münih'e transfer olan Thiago, takımıyla 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez de lig şampiyonluğu yaşadı.

Alman ekibinde toplamda 235 karşılaşmada forma giyen Thiago, 31 gol kaydetti.

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