Spor

Thiago Almada'nın menajerinden Galatasaray iddialarına kesin cevap!

Adı Galatasaray ile anılan Atletico Madrid'in başarılı orta sahası Thiago Almada için oyuncunun menajerinden açıklama geldi. Almada'nın sarı kırmızılılara transferinin tamamen gündem dışı olduğu ifade edildi.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Thiago Almada'nın menajerinden Galatasaray iddialarına kesin cevap!
Atletico Madrid Futbol Direktörü Mateu Alemany, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi konuştu.

"TAMAMEN GÜNDEM DIŞI"

Alemany, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Thiago Almada ile ilgili açıklama yaptı.

Arjantinli futbolcunun Galatasaray'a transferinin söz konusu olmadığını söyleyen Alemany, "Almada'nın Galatasaray'a transferi tamamen gündem dışı." diye konuştu.

ATLETICO İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Almada'nın, Atletico Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

