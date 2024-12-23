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  • Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü: Çok değerli bir oyuncu
Spor

Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü: Çok değerli bir oyuncu

Juventus teknik direktörü, Monza deplasmanında oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Kenan Yıldız ve Nico Gonzalez için övgü dolu sözler kullandı.

23 Aralık 2024 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü: Çok değerli bir oyuncu
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Juventus teknik direktörü Thiago Motta, Monza deplasmanında oynanacak maç öncesinde Nico Gonzalez ve Kenan Yıldız'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Bu iki oyuncu, hocaları tarafından oldukça değerli olarak görülüyor.

Motta Kenan hakkında, "Yıldız büyük bir oyuncu: forvet, forvet arkası ve sağ kanatta oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

SORUYA TEPKİ GÖSTERDİ

Thiago Motta, Juventus'un Monza deplasmanında 2-1 kazandığı galibiyet sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın savunma zafiyetiyle ilgili gelen bir soruya tepki gösterdi. Sky muhabiri Giovanni Guardalà'nın, basın toplantısında Juventus'un performansı hakkında bir soru yönelttikten sonra, hızlı bir şekilde Koopmeiners'in durumu ve Juventus'un ligin son sırasındaki takıma karşı gösterdiği savunma zafiyetiyle ilgili ardı ardına iki soru daha sorması üzerine Thiago Motta şu yanıtı verdi:

"Herkesin birer soru sormasını bekliyordum. Yanıt veriyorum, ama bu üçüncüydü... Tekrar ediyorum, rakibimiz de bizim kadar fırsat buldu. Biz iki kez, onlar bir kez gol buldu. Monza kaliteli oyunculara sahip, iyi bir performans gösterdiler ama biz daha iyiydik. Yine de her açıdan kendimizi geliştirmeliyiz."

DEFANSTA GEDİK VAR

Son haftalarda Juventus savunmasının yaşadığı zorluklar dikkat çekiyor. Bremer ve Cabal'ın sakatlıkları bu sorunların başlıca nedenlerinden biri olarak görülüyor. Bremer, Juventus savunmasının lideriyken, Cabal çok yönlülüğüyle takım için önemli bir isim haline gelmişti. Ancak bu iki oyuncunun yokluğu, Motta'nın kısa sürede telafi edemediği büyük bir boşluk yarattı.

Juventus sezonun ilk altı maçında gol yememişti; ancak sonraki 11 maçta kalesinde 10 gol gördü. Bu gollerin dördü Inter'e, ikisi ise Parma ve Bologna'ya karşı geldi.

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