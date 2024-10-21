İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2024 Pazartesi / 18 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2647
  • EURO
    37,2251
  • ALTIN
    3015.03
  • BIST100
    8763.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü
Spor

Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2024 Pazartesi 15:48 - Güncelleme:
Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü
ABONE OL

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanacak maçtan önce basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu Kenan Yıldız için, "Kenan Yıldız'ın sahada yaptıklarından memnunum. Tüm kalitesini takıma yardımcı olmak için kullanıyor. Sadece 19 yaşında ve şimdiden bir fark yaratıyor. Daha iyisini yapabiliriz ama onun yaptıklarını görmekten memnunum." ifadelerini kullandı.

Juventus, Devler Ligi'nin 3. haftasında salı günü sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. İki ekip arasındaki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

KENAN'IN BU SEZONKİ JUVENTUS KARNESİ

Juventus'ta bu sezon 10 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.