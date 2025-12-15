Thiago Silva Avrupa'ya geri dönmek istiyor

Brezilya Serie A takımlarından Fluminense'de forma giyen 41 yaşındaki Thiago Silva hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Silva'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından yeniden Avrupa'ya dönmek istediği aktarıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

2024 yaz transfer döneminde Fluminense kadrosuna katılan Thiago Silva, bu sezon 46 maçta 3955 dakika sahada kaldı ve 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

KARİYERİ

Brezilya Milli Takımı formasını 113 kez giyen ve bu maçlarda 7 gol atan Silva, kariyeri boyunca Porto, Dinamo Moskova, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi önemli kulüplerde de forma giymişti.

VAZGEÇMEYEN BİRİNİN ÖYKÜSÜ

Brezilyalı stoper Thiago Silva'nın futbol kariyeri, azmin ve pes etmemenin en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

21 YAŞINDA TÜBEKÜLOZ TEŞHİSİ

Henüz 15 yaşındayken Flamengo dahil üç Brezilya kulübünün denemelerinde başarısız bulunan Silva, futboldan kopmadı. 19 yaşında Juventude ile profesyonel sözleşme imzalayarak stoperlik kariyerine adım attı. Bir yıl sonra Porto'ya transfer olsa da hiç süre alamadan Dinamo Moskova'ya kiralandı. Burada ise futbol hayatını bitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı; 21 yaşında tüberküloz teşhisi konuldu.

TEDAVİ SÜRECİNDEN SONRA MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Tedavi sürecinin ardından 22 yaşında sahalara geri dönen Silva, Fluminense formasıyla Brezilya Kupası'nı kaldırarak büyük bir geri dönüş yaptı. 24 yaşında Milan'a transfer olan Brezilyalı savunmacı, 26 yaşında Serie A şampiyonluğu yaşadı ve ligin en iyi oyuncusu seçildi.

34 YAŞINDA COPA AMERICA

Milli takım düzeyinde ise 34 yaşında Brezilya ile Copa America şampiyonluğu yaşadı.

BİR SEZONDA 4 KUPA

28 yaşında Paris Saint-Germain'e imza atan Silva, kısa sürede takımın kaptanlığına yükseldi. 31 yaşında PSG ile bir sezonda dört kupa zaferi yaşadı.

CHELSEA'DE YENİ ZAFERLER

PSG ile yolları ayrıldığında 36 yaşında Chelsea'ye transfer olan deneyimli savunmacı, burada Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerine yeni başarılar ekledi.

EFSANE BUGÜN 41 YAŞINDA

Şu an 41 yaşında olan Thiago Silva, futbola başladığı kulüp Fluminense'nin formasını giyerek profesyonel yolculuğunu sürdürmeye devam ediyor.