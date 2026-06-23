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Spor

Thiago Silva, Fluminense'ye geri döndü

Brezilya ekibi Fluminense, eski futbolcusu Thiago Silva'nın takıma geri döndüğünü duyurdu.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 11:34 - Güncelleme:
Thiago Silva, Fluminense'ye geri döndü
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Porto'yla sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Thiago Silva, eski kulübü Fluminense'ye döndü.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada deneyimli stoperle bu yılın sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Fluminense altyapısında başlayan Brezilyalı stoper sonrasında sırasıyla RS Futebol, Juventude, Porto, Dinamo Moskova, Dinamo Moskova, Milan, PSG ve Chelsea formalarını giydi.

YENİDEN FLUMINENSE'DE

Chelsea ile 2024'te sözleşmesi sona erdikten sonra Fluminense'yle yeniden anlaşan Silva, bu yılın başında Porto'ya transfer olmuştu. Porto'dan ayrıldıktan sonra 41 yaşındaki oyuncu, bir kez daha Fluminense ile sözleşme imzaladı.

Kariyeri boyunca 818 maça çıkan Thiago Silva, bu karşılaşmalarda 53 gol ve 19 asist kaydetti.

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