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Thiago Silva Galatasaray'a teklif edildi

Paris Saint Germain'le yollarını ayırmaya hazırlanan Thiago Silva'nın, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildiği öğrenildi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
2012’de Milan’dan 42 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG’e transfer olan ve 7,5 yıldır Fransız devinde top koşturan Thiago Silva’nın menajerler aracılığıyla Galatasaray’a teklif edildiği ortaya çıktı.
 
THİAGO SİLVA GALATASARAY'A SINIF ATLATIR
 
PSG’nin kontrat yenilemeye sıcak bakmadığı Brezilyalı stoperin Ocak ayında kulübünden ayrılabileceği belirtilirken defans hattında problemler yaşayan ve Luyindama’nın sakatlığıyla sarsılan Galatasaray’ın 35 yaşındaki stopere sıcak baktığı öğrenildi. 2011’de Ujfalusi’yi kadrosuna katarak iki yıl üst üste şampiyon olan Fatih Terim’in Thiago Silva ile yine aynı etkiyi yaratacağı düşünülürken tecrübeli futbolcunun 1,5 yıllık kontrat istemesi sarı kırmızılı yönetimi sıkıntıya soktuğu bildirildi.
 
Kariyerinde 81 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Silva 1 Copa America, 1 İtalya Şampiyonluğu, 6 kez Fransa Ligi şampiyonluğu ve 4 kez de Fransa Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Thiago Silva "Galatasaray’ın efsanesini biliyoruz. Seyircinin sıcaklığı ve stadın ambiyansıyla ilgili bilgimiz var." ifadelerini kullanmıştı.
 
 

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