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Spor

Thiago Silva'dan Chelsea'ye kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de sakatlanan Thiago Silva'nın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynanacak maçı kaçıracağı belirtildi.

28 Şubat 2023 Salı 18:01 - Güncelleme:
Thiago Silva'dan Chelsea'ye kötü haber
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Premier Lig kulübü Chelsea'de sakatlanan Brezilyalı stoper oyuncusu Thiago Silva'nın, gelecek hafta oynanacak maçları kaçıracağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen pazar günü Tottenham'a karşı oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan futbolcunun pazartesi günü antrenman öncesinde ileri tetkik ve taramadan geçtiği belirtildi.

Değerlendirmeler sonucunda 38 yaşındaki defans oyuncusunun diz bağlarında sorun olduğu bildirildi.

İngiliz medyası, Brezilyalı stoperin Chelsea'nin 4 Mart Cumartesi günü Premier Lig'de Leeds United ile yapacağı karşılaşmada ve 7 Mart Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund'a 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında oynayamayacağını yazdı.

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