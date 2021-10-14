İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2021 Perşembe / 8 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,1539
  • EURO
    10,6503
  • ALTIN
    529.74
  • BIST100
    1414.63
Spor

Thiago Silva'dan Neymar açıklaması

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.

14 Ekim 2021 Perşembe 23:18 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 23:18
ABONE OL

Chelsea'nin Brezilyalı stoperi Thiago Silva, Neymar'ın 2022 Dünya Kupası'yla ilgili yaptığı açıklamalar üzerine konuştu.

Neymar'a yapılan baskının organize edildiğini dile getiren Silva, "Zor bir durum. Biz futbolculara her taraftan baskı uygulanıyor ancak Neymar'a yapılan baskı biraz daha farklı. Ona yapılan baskı birileri tarafından yönlendiriliyor ve daha bireysel olarak yapılıyor. Umarım futbola olan aşkını kaybetmez." ifadelerini kullandı.

Neymar'ın saha dışında yaptıklarının eleştirilmemesi gerektiğini savunan 37 yaşındaki stoper, "İnsanlar Neymar'ın sahada neler yaptığını unutuyor. Onu saha içi oyunuyla eleştirin. Saha dışındaki hareketleriyle çok eleştiriliyor. Saha dışında neler yaptığı insanları ilgilendirmez." dedi.

NEYMAR NE DEMİŞTİ?

Brezilyalı yıldız Neymar, 2022 Dünya Kupası'nın katıldığı son Dünya Kupası olacağını söylerken, sonrasında futbola devam etmek için enerjisi olmadığını söylemişti.

DAZN'ın kendisi için hazırladığı belgeselde dikkat çeken bir açıklama yapan Neymar, "2022 son Dünya Kupası tecrübem olacaktır. Son olarak görüyorum çünkü sonrasında futbolla ilgilenebilecek mental gücün kendimde olup olmadığından emin değilim. Bu yüzden ülkemle çocukluğumdan beri hayalim olan başarıya ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım başarabilirim." demişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.