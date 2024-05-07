İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2613
  • EURO
    34,7946
  • ALTIN
    2406.08
  • BIST100
    10320.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Thiago Silva'nın yeni adresi açıklandı
Spor

Thiago Silva'nın yeni adresi açıklandı

Brezilya ekiplerinden Fluminense, Chelsea'den ayrılacağını açıklayan Thiago Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

7 Mayıs 2024 Salı 17:45 - Güncelleme:
Thiago Silva'nın yeni adresi açıklandı
ABONE OL

Chelsea'den ayrılacağını açıklayan Thiago Silva'nın yeni takımı açıklandı.

Brezilya ekibi Fluminense, eski oyuncusu Thiago Silva ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

2 YILLIK SÖZLEŞME AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Thiago Silva, Avrupa'da sezonun sona ermesinin ardından İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılacak ve temmuz ayında yeni takımı Fluminense'ye katılacak.

BREZİLYA'YA 16 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, daha önce formasını giydiği Fluminense'den 2008 yılında ayrılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.