Thiago Silva'nın yeni adresi açıklandı

Chelsea'den ayrılacağını açıklayan Thiago Silva'nın yeni takımı açıklandı.

Brezilya ekibi Fluminense, eski oyuncusu Thiago Silva ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

2 YILLIK SÖZLEŞME AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Thiago Silva, Avrupa'da sezonun sona ermesinin ardından İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılacak ve temmuz ayında yeni takımı Fluminense'ye katılacak.

BREZİLYA'YA 16 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, daha önce formasını giydiği Fluminense'den 2008 yılında ayrılmıştı.