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Spor

Thiam'a yeni sözleşme

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, forvet oyuncusu Mame Thiam'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. Sarı kırmızılıların skor yükünü çeken Senegalli futbolcu takımının bu sezon attığı 10 golün 9'una direkt etki etti.

Fanatik26 Ekim 2023 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
Thiam'a yeni sözleşme
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Mondihome Kayserispor'un bu sezon attığı 10 golün 8'ini kaydeden Mame Thiam, takımının gol yükünü sırtladı. Sarı-Kırmızılı ekibin Senegalli golcüsü, bu sezon takımıyla çıktığı 9 lig maçının 5'inde gol sevinci yaşarken, toplanan 13 puanın 11'ine doğrudan katkı sağladı. Ligde forma giydiği maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Thiam, bir de gol pası vererek takımının attığı 10 golün 9'unda rol oynadı.

Bu sezon ilk golünü deplasmanda İstanbulspor'a karşı kaydeden Thiam, Yılport Samsunspor ve Bitexen Antalyaspor'a 1'er, Gaziantep FK'ye 2 gol attı. Son oynanan lig mücadelesinde ise Çaykur Rizespor ağlarını 3 kez havalandırmayı başaran Thiam, Samsunspor'u 2-1 yendikleri maçta da Uzodimma'nın attığı golün de asistini yapmıştı.

THIAM'A TEKLİF YAPILACAK

Olağanüstü performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncunun Kayserispor'daki kontratı sezon sonunda sona erecek. Sarı-Kırmızılı yönetim bu nedenle devre arasını beklemeden düğmeye bastı. Thiam'la görüşmeler başladı.

Oyuncunun menajerinin de Kayseri'ye davet edildiği belirtildi. İsmi bir süredir Arap ekipleriyle anılan Thiam'a kısa sürede resmi teklif yapılacak.

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