25 Aralık 2025 Perşembe
Spor

Thibaut Courtois için Suudi Arabistan ihtimali

Real Madrid'in deneyimli file bekçisi Thibaut Courtois için Suudi Arabistan ve MLS'ten ilgi yoğun.

25 Aralık 2025 Perşembe 09:07
Thibaut Courtois için Suudi Arabistan ihtimali
Real Madrid'de forma giyen Belçikalı eldiven Thibaut Courtois, Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir. İspanyol basınındaki haberde, Suudilerin harekete geçtiği ileri sürüldü.

Haberde, Courtois için hangi Suudi kulübünün ya da kulüplerinin devrede olduğunun henüz netlik kazanmadığı belirtilirken, Major League Soccer (MLS) ekiplerinin de tecrübeli kaleciyi yakından takip ettiği ifade edildi.

33 yaşındaki Courtois'nın Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Daha önce El Nacional'de yer alan haberlerde ise Belçikalı kalecinin kontratı sona erdiğinde İspanyol devinden ayrılmaya sıcak baktığı iddia edilmişti.

