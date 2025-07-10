Thibaut Courtois, La Liga başkanına tepki gösterdi: Dinlenmemiz şart

Real Madrid'in deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, LaLiga'nın yoğun maç takvimi nedeniyle sezonun ilk karşılaşmalarının ertelenmesini talep etti ve bu süreçte LaLiga Başkanı Javier Tebas'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Belçikalı file bekçisi, takımların Kulüpler Dünya Kupası gibi zorlu turnuvalardan sonra dinlenmeye ihtiyacı olduğunu vurgularken, Tebas'a şu sözlerle yüklendi: "LaLiga hep aynı. Bir başkandan böyle yorumlar duymak inanılmaz. İngiltere veya İtalya'da hiçbir başkanın böyle konuştuğunu görmedim. Tatillerimizi elimizden almayı bekleyemezsiniz. Harika bir turnuva oynadık ama artık dinlenmek şart."

Courtois, oyuncuların sağlığına dikkat çekerek, "Dünyada bu kadar ay boyunca sürekli rekabet edilen başka bir spor yok. İyi bir sezon geçirmek için dinlenmeliyiz. Tebas belki Kulüpler Dünya Kupası'nın var olmasını istemiyor ama bu turnuva var ve biz oradaydık. O sadece ilgi odağı olmak istiyor," dedi.