İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2025 Perşembe / 15 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,066
  • EURO
    47,1752
  • ALTIN
    4283.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Thibaut Courtois, La Liga başkanına tepki gösterdi: Dinlenmemiz şart
Spor

Thibaut Courtois, La Liga başkanına tepki gösterdi: Dinlenmemiz şart

Real Madrid'in deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, yoğun bir maç takviminden geçtiklerini ve yeterince dinlenemedikleri için La Liga'nın açılış maçlarının ertelenmesi istedi. Courtois, La Liga başkanına tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 09:08 - Güncelleme:
Thibaut Courtois, La Liga başkanına tepki gösterdi: Dinlenmemiz şart
ABONE OL

Real Madrid'in deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, LaLiga'nın yoğun maç takvimi nedeniyle sezonun ilk karşılaşmalarının ertelenmesini talep etti ve bu süreçte LaLiga Başkanı Javier Tebas'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Belçikalı file bekçisi, takımların Kulüpler Dünya Kupası gibi zorlu turnuvalardan sonra dinlenmeye ihtiyacı olduğunu vurgularken, Tebas'a şu sözlerle yüklendi: "LaLiga hep aynı. Bir başkandan böyle yorumlar duymak inanılmaz. İngiltere veya İtalya'da hiçbir başkanın böyle konuştuğunu görmedim. Tatillerimizi elimizden almayı bekleyemezsiniz. Harika bir turnuva oynadık ama artık dinlenmek şart."

Courtois, oyuncuların sağlığına dikkat çekerek, "Dünyada bu kadar ay boyunca sürekli rekabet edilen başka bir spor yok. İyi bir sezon geçirmek için dinlenmeliyiz. Tebas belki Kulüpler Dünya Kupası'nın var olmasını istemiyor ama bu turnuva var ve biz oradaydık. O sadece ilgi odağı olmak istiyor," dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.