Thibaut Courtois, Real Madrid ile sözleşmesini uzattı

Thibaut Courtois ve Real Madrid, 30 Haziran 2027'de sona erecek şekilde yeni sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmada, ikinci sezon için herhangi bir opsiyon, maç sayısı ya da performans şartı bulunmuyor. Bu anlaşmayla birlikte Belçikalı kaleci, 2018 yılında Chelsea'den transfer olduğu Real Madrid'de kariyerine devam edecek.

İspanyol basınında yer alan habere göre; başlangıçta yeni sözleşmenin opsiyonlu olabileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı ancak kulüp, 32 yaşını geçen oyuncular için uyguladığı "12 ay uzatma" politikasını bu anlaşmada da değiştirmedi.

Courtois'nın mevcut sözleşmesi 2026'ya kadar geçerliydi, dolayısıyla bu uzatma transfer döneminin baskısı başlamadan önce gerçekleştirildi. Bu durum, geçen sezon sözleşme uzatmalarını son ana bırakan Luka Modric ve Lucas Vázquez ile aynı senaryoyu tekrarlamamış oldu.