Spor

Thibaut Courtois'tan Manchester City sözleri

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı eleyerek yoluna devam eden Real Madrid'in deneyimli kalecisi Thibaut Courtois olası Manchester City eşlemesi hakkında konuştu.

26 Şubat 2026 Perşembe 13:00
Thibaut Courtois'tan Manchester City sözleri
Thibaut Courtois, Real Madrid'in Benfica karşısında aldığı galibiyet ve Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmesi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli kaleci, özellikle maçın ilk yarısında yaşanan zorluklara değinerek takımın ikinci yarıdaki reaksiyonunu övdü.

Courtois, rakibin oyun planının kendilerini zorladığını belirterek, "Prestianni oynamadığı için sağ kanadı farklı kullandılar. Rios'un orta sahaya yaklaşması bize sorun çıkardı. Çok hareketliydiler ve savunmada boşluklar verdik. İlk golü de bu yüzden yedik. Ancak ikinci yarıda daha iyi savunma yaptık ve oyuna geri döndük," ifadelerini kullandı.

Son 16 turu hakkında konuşurken gözünü olası eşleşmeye diken Courtois, Manchester City ihtimaline özellikle vurgu yaptı:

"Biliyorsunuz, yarından sonraki gün muhtemelen Manchester City ile eşleşeceğiz gibi görünüyor. Onlar güçlü bir rakip, liglerinde de iyi gidiyorlar. Son yıllarda sık sık karşılaştık. Rüya gibi bir maç olacak ama bu kez işleri tersine çevirmek istiyoruz."

